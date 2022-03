Após assalto, mulher se esconde em máquina de lavar roupas para não ser presa

Uma mulher foi presa durante essa segunda-feira (21) acusada de praticar o roubo de um celular e, em seguida, vender o aparelho. O caso aconteceu no Centro do município de São Sebastião, no interior de Alagoas. De acordo com as informações, ao perceber a presença de uma guarnição do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp),…

Uma mulher foi presa durante essa segunda-feira (21) acusada de praticar o roubo de um celular e, em seguida, vender o aparelho. O caso aconteceu no Centro do município de São Sebastião, no interior de Alagoas.

De acordo com as informações, ao perceber a presença de uma guarnição do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), a mulher teria se escondido dentro de uma máquina de lavar, na tentativa de escapar da prisão.

A mulher, que teve a ação de roubo flagrada por câmeras de segurança de uma loja, foi reconhecida por policiais. Ao ser encontrada dentro da máquina de lavar, ela confessou o crime e revelou que havia vendido o aparelho pelo valor de R$ 180,00.

A mulher vai responder pelo crime de furto qualificado, enquanto o comprador será autuado por receptação. Eles foram levados para a Delegacia Regional de São Miguel dos Campos.