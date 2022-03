Após batida entre carro e carretas, três pessoas morrem na BR-116 em Feira de Santana

Ao menos três pessoas morreram após uma batida entre um carro e duas carreatas na tarde desta sexta-feira (18), na BR-116, próximo ao distrito de Ipuaçu, em Feira de Santana, cidade a 100Km de Salvador. As informações são do g1 Bahia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas, que não tiveram as identidades reveladas, estavam em carro que foi imprensado entre as duas carretas.