Após BBB 22, Brunna não será mais bailarina de Ludmilla; entenda

Brunna Gonçalves utilizou as redes sociais neste sábado (12) para fazer um anúncio aos fãs. A dançarina revelou que, após o BBB 22, não irá mais se apresentar no palco de Ludmilla. A informação foi dada após um internauta fazer a pergunta.

“Infelizmente não. Eu cheguei a falar sobre isso no BBB… esse ano eu quero focar mais no meu trabalho com a internet, estudar e colocar alguns projetos em prática, daí vai ficar difícil conciliar com os shows, ensaios e etc”, respondeu a ex-BBB.

A esposa da cantora confessou que pode aparecer de surpresa em algumas apresentações. “Mas tô tentando ao máximo acompanhar a Lud em alguns shows e quem sabe eu apareço de surpresa no palco”, revelou.

