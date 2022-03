Após briga com Linn, Natália perde controle e joga objetos no chão

Natália perdeu o controle após a discussão que teve com Linn da Quebrada na madrugada desta quinta-feira (17). A sister jogou objetos do quarto Grunge e da cozinha no chão e precisou ser contida por outros brothers.

“Eu sempre sou a problemática, eu não aguento mais isso! Eu relevo as coisas que as pessoas fazem, e quando é comigo, fod*-se. Não importa o meu sentimento, não importa o que eu sinto. E isso me dói”, falou a mineira, aos berros.

Linna chegou a se aproximar do botão de desistência, mas depois se afastou. “Quero ir embora daqui”, falou a cantora.



Assista abaixo:

