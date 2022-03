Após buscas em barragem, idoso segue desaparecido em São Sebastião

Um homem de 60 anos, de identidde não revelada, segue desaparecido em São Sebastião, Agreste alagoano. Nesta terça-feira, 29, uma guarnição de mergulho do Corpo de Bombeiros saiu de Maceió até a cidade para fazer buscas em uma barragem, no Povoado Olho d’Água dos Dadanhas. De acordo com informações da corporação, o chamado foi aberto…

Um homem de 60 anos, de identidde não revelada, segue desaparecido em São Sebastião, Agreste alagoano. Nesta terça-feira, 29, uma guarnição de mergulho do Corpo de Bombeiros saiu de Maceió até a cidade para fazer buscas em uma barragem, no Povoado Olho d’Água dos Dadanhas.

De acordo com informações da corporação, o chamado foi aberto na última segunda-feira (28) e hoje mergulhadores realizaram uma busca meticulosa na região, mas nenhum corpo foi encontrado. Além disso, na área não há, segundo os militares, relatos de animais que possam ter comido o corpo, bem como local de enrosco ou possibilidade de sucção para os canos das bombas.

Familiares relataram que esta não é a primeira vez que o homem some e não dá notícias. Eles foram orientados a irem até a Polícia Civil para que uma investigação seja realizada.