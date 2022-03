Após demissão de Dado Cavalcanti, Vitória anuncia retorno de Geninho

Foto: Letícia Martins / E.C Vitória

O Vitória tem novo treinador. Horas depois de anunciar a demissão de Dado Cavalcanti, após eliminação no Campeonato Baiano, o Leão anunciou o retorno de Geninho para comandar o time na Série C. Esta é a quinta passagem do treinador no Rubro-negro.