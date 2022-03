Após denúncia de escolta armada, homem é preso na Ponta Grossa

Um homem foi preso, neste domingo, 20, por posse ilegal de armas de fogo, na Rua Claúdio Manoel, na Ponta Grossa, parte baixa da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, guarnições do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) receberam uma denúncia de que pessoas armadas estavam escoltando um ônibus com torcedores do CRB. A guarnição abordou…

A guarnição abordou um Fiat Uno Prata e um dos indivíduos que estava no veículo informou que tinha armas em sua residência. A guarnição foi até lá e, após realização de buscas, encontrou duas armas de fogo calibre 38, além de 39 munições intactas de diversos calibres.

Diante do flagrante, o homem e o material apreendido foi à Central de Flagrantes, no Farol, para que fossem tomadas as medidas cabíveis. O suspeito está sob a custódia da Polícial Civil.