Após desistência, Tiago Abravanel curte férias na Bahia: ‘Se convidou’, diz marido

Após desistir do “BBB 22” no último final de semana, Tiago Abravanel decidiu viajar para deixar o reality show no passado. O ator se juntou ao marido, Fernando Poli, e alguns amigos para desembarcar em Caraíva, na Bahia.

A viagem já estava marcada antes do ex-brother deixar o reality. “Apertei o botão e já tinha uma viagem marcada sem a minha presença”, contou nos stories. Seu marido então brincou que ele “se convidou” para o passeio e o ator respondeu: “Cara de pau”.

Em outros stories no perfil de Fernando Poli, os amigos apareceram juntos no aeroporto. “Indo para um dos lugares que mais amo”, escreveu o influenciador.

Foto: Reprodução/Instagram

