Após dois anos de suspensão, Etecs e Fatecs voltam a ter provas presenciais

O Centro Paula Souza (CPS) informou na manhã desta quinta-feira, dia 3 de março, que o Vestibulinho das Escolas Técnicas (Etecs) e o Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) voltarão a ter provas presenciais após dois anos de suspensão devido à pandemia da Covid-19.

Desse modo, já no segundo semestre de 2022 os processos seletivos contarão com a aplicação de provas presenciais. De acordo com o CPS, a decisão de retomar as provas presenciais foi considerada após o alto índice de pessoas vacinadas. Além disso, o CPS considerou também a redução da contaminação pela Covid-19.

Nos últimos dois anos, a classificação do Vestibulinho e do Vestibular das Fatecs foi feita a partir da análise do histórico escolar dos inscritos para evitar os riscos das provas presenciais na pandemia, que impôs a necessidade de distanciamento social.

As Fatecs e as Etecs devem publicar mais informações sobre as edições do segundo semestre deste ano nos próximos meses. Nesse sentido, os interessados poderão conferir o período de inscrição, o valor da taxa de inscrição, número de vagas e outros detalhes sobre as provas nos editais.

Na última edição do Vestibulinho, que visava o preenchimento de vagas no 2º semestre de 2021, as Etecs ofertaram 45.986 vagas. As oportunidades foram para o Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on-line) e para cursos de Especialização Técnica.

Já o Vestibular das Fatecs para ingresso em cursos de ensino superior no 1º semestre de 2021 contou com a oferta de 18.160 vagas para 86 cursos de graduação tecnológica.

Acesse o site o site do CPS para mais informações.

