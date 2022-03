Após eliminação de Lais, Eslovênia assume risco no BBB 22: ‘quero paredão’

Mais um integrante do quarto Lollipop deixou o BBB 22 na noite desta terça-feira (22). Após a eliminação de Lais, Eslovênia se deu fala que foi a única do cômodo que não foi ao paredão e reforçou que está na hora dela disputar a preferência do público.

“Eu quero ir ao paredão. Não quero ganhar mais, não quero ganhar nada. Sendo muito sincera, quero ir pro paredão. Mas não vou falar isso mais não”, declarou a modelo.

Eliezer se mostrou bastante surpreso com a declaração da amiga: “Entendo por que você quer ir, quer que o público também jogue com você, acho importante, mas…”, argumentou.

Lais deixou o BBB 22 em paredão disputado contra Douglas e Eliezer. Ela recebeu 91% dos votos.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias