Após eliminação de Vyni, quarto Lollipop está aos prantos

A eliminação de Vyni nesta terça-feira (15) abalou bastante os integrantes do quarto Lollipop. No cômodo, Eslovênia e Eliezer choraram bastante. Assim como Lais, eles acreditam que serão os próximos eliminados no jogo.

“Achei que ele seria finalista. Essa sandalinha dele que ele tava guardando. Me mostrou hoje. Tão lindinha. Ele tão preocupado com a mainha dele”, lamentou Eliezer.

“Toda semana alguém daqui é eliminado. São cinco semanas seguidas perdendo pessoas próximas. Eu tenho certeza que vamos sair. Só não sei qual é a ordem”, analisou Eslovênia.

“Vamos pensar positivo? Somos o TOP3 do lollipop”, brincou Lais.

Vyni foi eliminado com 55% dos votos no oitavo paredão do BBB 22. O cearense disputou a permanência na casa ao lado de Gustavo e Pedro Scooby.

