Após eliminação, Larissa se arrepende de voto em Douglas: ‘Não cumpri com a palavra’

Após ser eliminada na noite da última terça-feira (1), Larissa deu o seu ponto de visto do que a fez acabar no paredão do “BBB 22”. Durante entrevista para o “Mais Você”, na manhã desta quarta-feira (2), a ex-sister pontuou a decepção com Vyni e Eliezer.

“Não me senti traída, mas fiquei decepcionada com eles porque a gente tinha combinado de se proteger e fazer o voto no DG (Douglas Silva) e eles não cumpriram com o combinado”, soltou.

Larissa também disse estar arrependida pelo voto em Douglas Silva após prometer para o ator que não votaria nele. “Pra ser bem sincera, de coração aberto, não tive coragem. Espero conversar com ele aqui fora. Ele é uma pessoa incrível. Porém, pra sobreviver, acabei votando nele […] Realmente não cumpri com a minha palavra”, revelou.

A ex-BBB também falou sobre sua relação com Tiago Abravanel dentro do reality show. “Senti que Tiago estava triste. Ele é uma pessoa incrível e muito coração e se abriu pra todo mundo. As pessoas não viam ele como prioridade dentro da casa, ele ficou muito mal e eu disse: ‘não se sinta sozinho porque você vai se tornar uma prioridade pra mim’”, finalizou.

Veja mais notícias sobre o BBB 22 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias