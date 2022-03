Após encurralar Jessilane em piscina, Eliezer é acusado de assédio pela web: ‘Expulsão’

Após o ocorrido durante a última festa do líder da madrugada desta quinta-feira (3), quando Eliezer encurralou Jessilane na piscina, internautas se revoltaram e acusaram o brother de assédio no “BBB 22”.

No Twitter, o assunto entrou para a lista dos mais comentados no Brasil e tags como “Jessi merece respeito” e “assédio no BBB”, entraram nos assuntos do momento.

“Acho que agora fica mais claro, né. Entendam de uma vez por todas, não é não”, escreveu um internauta. “Parece aqueles caras sarrando por trás da gente em ônibus, nesse ângulo fica visível, que nojo”, acusou outra usuária.

Na ocasião, Jessilane pediu para o brother parar com a “brincadeira” e chegou a pedir a ajuda de Linn da Quebrada. Tudo só terminou após o designer ter recebido uma bronca da produção do reality.

Veja o vídeo do momento e a opinião da web:

O que vocês acharam da brincadeira do Eli com a Jessi na piscina? Tem gente falando em assédio…

Eliezer insiste em ir atrás de Jessilane na piscina e a sister se afasta para que o brother pare. A produção deu 'atenção'. Jessilane: "Sai, Eli. Para. Ô Lina, me ajudaaaaa. Ô Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para."

"acho que agora fica mais claro né, entendam de uma vez por todas, NÃO É NÃO!"
"Parece aqueles caras sarrando por trás da gente em ônibus, nesse ângulo fica visível, que nojo!!!!!"

"Jessi foi assediada no BBB, mas ninguém ta falando nada de indignação. Se fosse outra pessoa já estariam pedindo prisão do Eli."
"man, cadê a expulsão do Eli??"

