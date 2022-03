Após enfrentar câncer, aposentado que ‘cresceu’ com Santa Dulce vira devoto; veja história

A vida de Osvaldo Lima, de 69 anos, sempre esteve interligada com Santa Dulce, desde quando ela ainda não havia sido santificada e ele não se considerava um devoto. Na infância e adolescente, viveu em Itapagipe, região em que Irmã Dulce mais atuava ajudando os pobres e necessitados. Ou seja, viu de perto as ações da então freira e seu legado.

Parecia que ser devoto de Santa Dulce era questão de tempo. Ao passar dos anos, a santa se fez presente na vida do aposentado quase em forma de sinais. Ele fala que frequentava s matinês do Cine Roma, fundado por, claro, Irmã Dulce. Casou-se em 1982 e sua esposa é sobrinha de uma cunhada de Irmã Dulce.

Mas o maior encontro com Irmã Dulce aconteceu quando ele mais precisou. Osvaldo fala que a devoção à santa começou em 2015, quando ele descobriu um tumor maligno. Após uma cirurgia para a retirada do câncer, o aposentado ficou internado por 18 dias. “Me apeguei a Irmã Dulce e pedi sua ajuda para a recuperação da minha saúde. Minha graça foi alcançada”, disse.

Hoje, segundo ele, Santa Dulce, representa “proteção, paz e amor”. Amor que se tornou ainda mais forte quando ele teve a oportunidade de ver in loco a canonização em 2019, no Vaticano. “Um filme passou em minha mente, com todos aqueles momentos de sofrimento que passei e as dificuldades da religiosa tão querida”, relembrou.