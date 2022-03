Após fortes chuvas, ‘Ressaca do Morro’ com Harmonia do Samba é cancelada

Em decorrências das forte das chuvas que atingiram o estado nesta quinta-feira (3), o evento Ressaca do Morro foi cancelado. A festa que aconteceria neste fim de semana, teve sua data remarcada para os dias 15 e 16 de abril.

Em nota oficial, a Oquei Entretenimento, produtora do evento, alegou que as fortes chuvas causaram danos materiais, as bebidas e montagem dos equipamentos, impedindo a organização do local. A produtora ainda informa que a apresentação das bandas É o Tchan, Timbalada e Jau serão mantidas para a nova data.

Os ingressos já obtido terão validade para a nova data. Aqueles que preferirem o reembolso podem solicitar a partir de sexta-feira (4) em qualquer ponto de vendas ou através do site da Ticket Maker.

