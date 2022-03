Após fuga de presos, MP-BA aciona governa da Bahia por irregularidades em penitenciárias

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acionou, nesta segunda-feira (7), o governo do estado e Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) por conta de irregularidades na segurança no Presídio Salvador e na Penitenciária Lemos Brito.

A ação da 4ª Promotoria de Justiça de Execução Criminal de Salvador objetiva fazer com que as unidades cumpram a proporção de um agente penitenciário para cada cinco internos, de acordo com a Resolução 09/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP).