Após novo decreto ‘Bloco do Silva’ vai ampliar público do evento em Salvador

Foto: divulgação

Após novo decreto estadual, o Bloco do Silva amplia o público do show que acontece no dia 10 de abril às 16h, na Arena Fonte Nova em Salvador. Em nota, a Feed Experience Hub destacou que está mantida a exigência de comprovação de vacina contra Covid-19.

Os ingressos para o show na capital já estão à venda na plataforma Sympla. Além do cantor Silva, o bloco terá a presença de Criolo, Afrocidade e Rachel Reis.

Aqueles que efetuaram a compra para a última edição, que foi adiada por conta da pandemia, ainda tem ingressos válidos.

