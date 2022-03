Após parceria, Prefeitura de Salvador abre mais 18 mil vagas na educação infantil

A prefeitura de Salvador firmou uma parceria com 133 escolas comunitárias e ampliou em 18.535 as vagas da educação infantil na capital baiana. A gestão municipal investiu quase R$ 100 milhões na parceria. Os termos foram assinados pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal da Educação (Smed) nesta terça-feira (22).

As novas vagas são para creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 5 anos) em áreas onde a rede municipal ainda não consegue atingir.

“A nossa rede é composta por três segmentos: a rede própria, com mais de 90% das vagas, a rede contratada, com o programa Pé na Escola, que atende quase 19 mil crianças; e a rede conveniada, com a participação de instituições filantrópicas e comunitárias, que ajudam na oferta de vagas em toda a cidade. Temos, neste último caso, um universo de aproximadamente 18 mil crianças, sendo três mil novos alunos absorvidos de 2020 para cá, com o aumento da crise e o fechamento de instituições particulares, em decorrência da pandemia”, explicou o prefeito.