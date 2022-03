Após plantão em hospital, técnica de enfermagem desaparece em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia

Uma técnica de enfermagem, identificada como Vania de Oliveira Pinto, de 35 anos, está desaparecida há pelo menos 11 dias. Familiares de Vania informaram que a mulher foi vista pela última vez durante um plantão no Hospital Geral Roberto Santos, localizado no bairro do Cabula, em Salvador.

De acordo com o g1 Bahia, uma colega de trabalho de Vania, que não quis ser identificada, contou que a técnica de enfermagem esteve com o ex-marido momentos antes de desaparecer. Segundo ela, que trabalha com Vania há quatro anos, os dois têm um filho juntos e o homem teria ido até o hospital para falar com a ex-esposa.

“Ela pediu para uma colega ‘segurar’ o plantão, pois ela teria que sair para resolver uma situação com ele. Depois, uma colega conseguiu o número dele, mas ele não atendeu. Quando ela ligou novamente, ele contou que havia deixado Vania em um ponto de ônibus em São Cristóvão”, contou ao g1.

Ainda segundo a colega de Vania, a técnica de enfermagem tenta na justiça ter a guarda do filho. O menino mora com o pai.

“A gente só quer saber onde ela está, se ela está viva, se está morta. Ela tem um filho e sabemos da luta dela para conquistar a guarda dele”, desabafou a colega de trabalho.

Os amigos de Vania, preocupados com o sumiço da técnica de enfermagem, contataram os familiares. Eles disseram que também não tem notícias dela.

Em seguida, os colegas de trabalho entraram em contato com o irmão de Vania, que não vive em Salvador. Segundo uma das colegas, ele afirmou que tomaria as providências e faria um registro de desaparecimento na delegacia. Os colegas também afirmaram que a técnica de enfermagem é bastante responsável com o trabalho e não costuma ficar sem dar notícias.

A colega lembra que quando Vânia ficou sem aparelho celular, ela foi até o hospital informar que cumpriria com todos os horários.

“Vania, eu não sei se você está viva, minha amiga. Mas se você estiver, apareça. Nós estamos aqui para te ajudar”, pede a colega.

O Hospital Geral Roberto Santos não comentou o caso e afirmou que Vania é uma funcionária terceirizada da instituição.

