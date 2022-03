Após redução dos casos, Lauro de Freitas libera eventos com 50% da capacidade local

A prefeitura de Lauro de Freitas publicou no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (02), Decreto que prorroga até o próximo dia 17 de março, autorizando eventos com até 3 mil pessoas ou 50% da capacidade do local. O novo texto se deu após a redução dos casos de Covid-19 no município.

A nova medida é válida para eventos, cinemas, teatros e espaços culturais e reafirma a necessidade do comprovante de vacinação para a entrada em locais. Eventos desportivos, profissionais e amadores, estão liberados com a presença de público com a ocupação máxima de 30% da capacidade. Para atos religiosos a ocupação máxima é de 50%.

O texto ressalta que servidores da educação e alunos da rede municipal maiores de 18 anos, também devem apresentar a comprovação da vacina.

