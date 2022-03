Após rumores envolvendo Medina, Yasmin Brunet desabafa: ‘Difícil ter saúde mental’

Yasmin Brunet apareceu em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (16) para desabafar com os seguidores. A modelo, que terminou o relacionamento com Gabriel Medina em janeiro, falou sobre os boatos e rumores que saem nas redes a respeito do fim de seu casamento.

“É muito difícil ter saúde mental nesse meio. Fico impressionada com a quantidade de fofocas que saem todos os dias. Estou calada há muito tempo aguentando matérias infundadas saírem ao meu respeito”, disparou.

De acordo com a modelo, as pessoas não respeitam o seu momento de separação. “Não tem o mínimo de empatia ao próximo. Só pensam no que vai dar clique”, soltou.

