Após ser eliminada do BBB 22, Jade Picon faz post reflexivo: ‘garra e coragem’

Eliminada do BBB 22 Jade Picon tem aproveitado o tempo livre para matar a saudade das redes sociais e contato com os fãs. E por falar nisso a influenciadora digital fez um post para la de reflexivo durante esta quinta-feira (10) no instagram.

“Sou a essência de uma mulher com alma de loba. Vivo com garra e coragem diante das minhas emoções, meus acertos, meus erros, meus sorrisos e minhas lágrimas”, escreveu a ex-BBB na legenda do post.

Jade Picon foi eliminada do BBB 22 na noite da última terça-feira (8). Ela levou 84,93% dos votos em paredão contra Arthur e Jessilane.

Confira abaixo o post:



