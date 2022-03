Após show na casa do BBB, Liniker se declara à Lina: ‘amor grande e antigo’

O show de Liniker ao lado de Luisa Sonza na casa do BBB 22 deu o que falar nas redes sociais. Linn da Quebrada é amiga pessoal de Liniker, e não segurou a emoção ao ver a parceira no palco. As duas chegaram a dividir um apartamento quanto passavam dificuldades financeiras.

Liniker usou o instagram neste domingo (13) para declarar torcida à amiga. “Vocês sabem que não é de hoje meu amor e história com a Lina. “Lina me abre portas e janelas desde 2014, ano em que nos conhecemos e que ela, literalmente, me abriu a porta da casa que futuramente moraríamos juntas na nossa formação de atrizes, atrozes, desbravadoras da selva de pedra no meio da escassez e da falta de tantas coisas, que mal sabíamos nós, que uma hora mudaria”, começou a cantora.

“Somos irmãs, tatas, bruxas, amigas, gigantes, futuristas adubadas por um amor grande e antigo, sou ela e sei que ela sou, somos câncer aquário, gêmeas de mapa astral, muito mais do que vocês possam imaginar e eu mesma descrever aqui”, completou.

