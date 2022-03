Após término de noivado, Flay perde contrato com emissora de TV; entenda

A ex-BBB Flayslane anunciou o término de seu noivado com Pedro Maia na noite do último sábado (19) através das redes sociais. “Pedro e eu não estamos mais juntos como casal, mas eu sempre vou estar ao lado dele nos sonhos e no que ele precisar de mim pois ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida”, escreveu ela.

De acordo com informações do colunista Gabriel Perline, do “IG Gente”, após o término, a influenciadora perdeu um contrato com a RecordTV. A cantora havia acertado sua entrada na nova temporada do “Power Couple Brasil” e eram uma grande aposta da emissora.

Com o fim do noivado, a participação não acontecerá no reality de casais que está previsto para estrear em maio.

