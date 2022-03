Após traição de Lara, Thaiane foge e tem segredo exposto em ‘Um Lugar ao Sol’

Em sua reta final, “Um Lugar ao Sol” ainda possui muitos segredos para serem revelados na trama. Um deles é a origem de Thaiane (Georgina Castro) que levará uma baque após descobrir que Ravi (Juan Paiva) engatou um romance com sua prima, Lara (Andréia Horta).

Tudo começará após a neta perdida de Noca (Marieta Severo) revelar para a cozinheira que está interessada em Ravi. Inicialmente, Lara dará o maior apoio para que o romance siga em frente.

Thaiane e o jovem ficarão cada vez mais próximos e ela chegará a contar detalhes de sua vida pessoal que nunca contou. O que ninguém esperava era que tudo iria por água abaixo após Lara entrar na jogada.

Foto: Reprodução/TV Globo

Depois de sua viagem com o gêmeo fracassar e os dois romperem mais uma vez na trama, ela acabará indo para a cama com Ravi. Ela o levará para casa e não pensará nas consequências ou no romance do amigo com a prima.

Após o envolvimento, a cozinheira irá conversar com a avó e acabará contando tudo o que rolou, mas Thaiane estará ouvindo a conversa e ficará devastada. Após a revelação ela abandonará tudo e voltará para Confins do Alto.

A localização da jovem chegará até Lara que decidirá investigar na cidade natal de Noca e acabará descobrindo os últimos segredos escondidos durante décadas por sua avó.

