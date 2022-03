Após voto em Natália, Lais desabafa com Linn

O paredão deste domingo (6) movimentou a casa do BBB 22. Após votar em Natália, Lais chamou Linn da Quebrada para conversar e disse que fez aquilo para proteger Eliezer.

“Exato, eu sei disso. Eu sei que você fazer isso, é você estar sendo coerente com você e também estar protegendo ele [Gustavo]. Talvez ele não veja que isso que você tá fazendo também o protege”, falou a artista.

“Ele (Gustavo) não sabe a conversa que eu tive com as meninas. Ele não sabe o quanto eu rezei pra ele sair dali [vencer o Bate e Volta]. Ele não sabe as coisas que eu fiz”, argumentou a médica.

“Acho que é bom vocês conversarem. Não por ele, mas por você também. Respeitar seus sentimentos, respeitar o que você sente”, aconselhou Linn.

Gustavo ficou bastante chateado com os votos que recebeu do Lollipop. Durante uma discussão com Natália, o brother chegou a afirmar que nem a pessoa que dormia com ele o protegia.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias

[[saba_mais]]