App do Bolsa Família não está mais funcionando, diz Governo Federal

O Governo Federal concluiu na semana passada os pagamentos de fevereiro deste Auxílio Brasil. Esse foi oficialmente o quarto repasse do programa, que acabou de chegar a cerca de 18 milhões de famílias neste último mês, conforme dados oficiais do Ministério da Cidadania.

Nesta semana, o Ministério da Cidadania fez um alerta sobre a questão dos apps do benefício do poder executivo. De acordo com o Governo Federal, o aplicativo do antigo Bolsa Família não está mais em funcionamento. Ele foi completamente desativado e não tem mais nenhum tipo de função.

Então, caso ainda tenha esse aplicativo no celular, você tem duas opções. A primeira delas é excluir o app, uma vez que ele não serve mais para nada. Essa é uma opção que vai basicamente para as pessoas que não entraram no Auxílio Brasil e não possuem mais nenhuma pretensão de fazer parte deste novo programa.

A outra opção é ir até a loja dos apps do seu celular e pedir por uma atualização do mesmo. Neste sentido, o projeto vai automaticamente atualizar o sistema e se tornar o app do Auxílio Brasil e aí esta nova aplicação terá as funcionalidades em dia. Essa opção vai para os indivíduos que entraram nesse novo programa.

As pessoas que não entraram no projeto social novo mas que ainda querem entrar, também precisam fazer essa atualização. É que mesmo não recebendo nada, vai ser justamente por esse aplicativo que o cidadão poderá saber se ele vai receber o benefício ou não. Esse programa é justamente uma espécie de plataforma de consulta.

Problemas

Nos últimos meses, algumas pessoas estão relatando problemas para tentar acessar esse app. As reclamações não são exclusivamente sobre ele, mas também sobre o Caixa Tem, programa que possibilita a realização de movimentações do valor.

O Ministério da Cidadania afirma que esses problemas podem estar acontecendo por causa do congestionamento nos acessos. É que milhões de pessoas acabam usando o app ao mesmo tempo, o que consequentemente acaba sobrecarregando o sistema.

Uma dica é tentar usar esses aplicativos em momentos que não registrem um tráfego muito grande de usuários, como a madrugada, por exemplo. Caso nem assim resolva o seu problema, está na hora de procurar por ajuda em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Auxílio Brasil

O Governo Federal começou os pagamentos do seu Auxílio Brasil ainda no final do último mês de outubro. Naquele primeiro momento apenas as pessoas que estavam no antigo Bolsa Família é que podiam receber o benefício.

Agora a situação mudou. De acordo com o próprio Ministério da Cidadania, algo em torno de 3,5 milhões de pessoas passaram a fazer parte da folha de pagamentos do programa em questão. Pelo menos é o que mostram os dados oficiais.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que a ideia do Governo Federal é manter a fila de espera para o programa zerada. Mas isso só vai acontecer caso eles encontrem espaço no orçamento para se fazer isso.