App FGTS: como se cadastrar para solicitar o saque via crédito

Chega de se dirigir às agências e enfrentar longas filas para sacar o dinheiro do FGTS. A Caixa Econômica Federal trouxe uma novidade: o saque do FGTS por meio do App FGTS. Pelo aplicativo o trabalhador poderá proceder ao saque de forma 100% digital tanto da modalidade “Saque-Aniversário“, bem como a de “Saque-Rescisão”

Para isso, basta que o cidadão indique uma conta qualquer do banco de sua preferência para que o crédito seja liberado. Mas não é somente isso, outros serviços como upload de documentos, ou acompanhamento de etapas do processo podem ser feitas pelo App.

O aplicativo está disponível para Android gratuitamente.

Para baixar o App basta ir na loja de aplicativos de seu celular e buscar por FGTS. O nome do aplicativo é esse mesmo, “FGTS”.

Em seguida clique em “Instalar” na caixa verde do lado direito de seu Andoid.

Caso haja dificuldades com a instação veja se seu celular não está sobrecarregado, libere espaço de memória excluindo apps, fotos, documentos ou mensagens de aplicativos que ocupam espaço na memória de seu Android.

Volte e tente instalar novamente.

Se não der certo reinicie o aplicativo e tente novamente.

Após a instalação, para ter acesso a todos os serviços do FGTS você deverá fazer o cadastro que, na verdade, é muito simples. Basta seguir os seguintes passos:

Abra o aplicativo e selecione a opção “Cadastre-se”;

A seguir você deverá preencher os seguintes dados: CPF, Nome Completo, Data de Nascimento e E-mail. Você também terpa que cadastrar uma senha de acesso.

A senha solicitada tem que ser numérica e ter seis digítos. Se você já possuia o aplicativo basta usar a senha anteiror;

Terminada a inserção de seus dados, aperte o botão “Não sou um robô”;

Nesse instante será enviado um E-mail de confirmação para o e-mail que você cadastrou no aplicativo;

Abra o seu e-mail, selecione a mensagem enviada e clique o no link;

Você está cadastrado.

Agora você pode abrir o App FGTS. Para isso deverá informar o “CPF” e a senha que você informou;

Quando fizer o login algumas perguntas serão feitas a você acerca de sua vida funcional;

Leia e responda as perguntas;

Após responder as perguntas aparecerão as condições de uso do aplicativo. Leia e aceite as condições se você concorda com elas. É necessário clicar em “concordar”;

Fim. Você já está cadastrado no aplicativo do FGTS. Agora você pode acessar a todas os serviços oferecidos por meio do App, inclusive o saque do seu FGTS.

