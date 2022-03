APPLE Brasil oferece vagas de emprego; veja os cargos

Apple BrasilAs vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, a Apple, uma das maiores e mais valiosas empresas do mundo, oferta a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Expert em negócios Várias localidades Business Pro Várias localidades Genius Várias localidades Criativo Várias localidades Expert Várias localidades Expert em operações Várias localidades Especialista Várias localidades

tabela:pci

Sobre a Apple

Apple, fabricante de eletrônicos mundialmente conhecida por seus computadores Mac e celulares iPhone, além de dispositivos como iPad, Apple TV e Apple Watch, foi criada em abril de 1976 e hoje em dia é uma das maiores e mais valiosas empresas do mundo.

A Apple se consolidou com um amplo portfólio de produtos e serviços e é uma das mais valiosas empresas do mundo – em 2018, a empresa chegou a US$ 1 trilhão em valor de mercado, a primeira companhia dos EUA a chegar a este patamar.

Seus produtos mais vendidos incluem o iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, além de eletrônicos como a Apple TV e os fones AirPods. Além disso, a empresa se destaca por sistemas como o iOS e macOS, serviços como o iCloud e lojas como a Apple Store. tecnoblog.net INSCRIÇÃO Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Apple Jobs e cadastra-se na função desejado. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro. Mais oportunidades de emprego: Clique aqui