Hoje vamos te ensinar dicas incríveis para fazer textura na parede. Em alguns momentos da vida, tudo que precisamos é de uma mudança/reforma na nossa casa para renovar os ares e dar uma cara nova para o ambiente. Além de contratar serviços de construtoras, também é possível fazer a própria reforma para que o novo visual fique do seu jeitinho e combine ainda mais com sua personalidade. E a pintura das paredes, por exemplo, é um dos aspectos mais importantes para construir uma nova aura para os cômodos.

E nesse caso, você pode abrir mão das pinturas convencionais e optar pelas texturas de parede, as quais, inclusive, estão em moda como alternativa para renovar a estética da casa como um todo.

Existem diferentes tipos de textura que você pode escolher e variar de acordo com o seu gosto, não sendo nenhuma delas impossíveis de serem feitas, muito pelo contrário, você pode acabar se divertindo com a pintura.

Trouxemos, então, algumas dicas e técnicas essenciais para que você aprenda a fazer cada um desses tipos de textura na parede para renovar o lar daquele jeitinho só seu.

Aprenda a fazer textura na parede

Quer conferir como fazer textura na sua parede de forma prática e simples? Então confira agora todas as dicas que separamos para você.

Textura design

É um exemplo de textura ideal para ambientes internos e pode ser aplicada nos diferentes tipos de paredes.

Você pode utilizar diferentes qualidades de rolos do tipo carimbo para fazer textura na parede e dar um diferencial para o ambiente. Esse modelo de textura abrange opções bem amplas de decoração. Dessa forma, você pode explorar escovas e espátulas para modificar a massa.

A diferenciação vai depender muito mais do rolo que você escolher, pois será a partir dele que a massa vai se fixar na parede com um aspecto próprio.

Textura rústica

É a textura que proporciona para a parede aquele aspecto riscado. Para conseguir esse modelo, você precisará de uma espátula, uma desempenadeira de aço e uma quantidade de massa pronta para textura (disponível para comprar em qualquer loja de materiais de construção).

É muito simples! Depois de aplicar um pouco da massa na parede, você vai usar a espátula para colocar um pouco mais de massa na desempenadeira. Utilize a desempenadeira para fazer movimentos sobre a superfície e, a partir daqui, você pode riscar a parede do modo como desejar.

O tipo de movimento vai determinar o acabamento da textura. Se preferir aquele “efeito vertical”, você vai movimentar a desempenadeira para cima e para baixo. Também pode realizar movimentos circulares ou, até mesmo, mesclar com linhas horizontais.

Textura marmorato

É aquela textura que simula uma parede de mármore. Também é um tipo versátil, pois você pode explorar as disposições dos contornos e “desenhos”.

Aqui, novamente, você pode comprar uma massa pronta desse tipo de textura numa casa de materiais de construção. Assim, você escolhe a cor de sua preferência.

É interessante deixar a parede pintada na cor branca antes de aplicar a textura. Você vai aplicar do mesmo modo com a espátula e a desempenadeira.

No entanto, o ideal é aplicar com movimentos irregulares e deixar pequenos relevos para tornar o efeito mármore mais real.

Tente deixar a parede previamente preparada

Um dos pontos essenciais para se ter um resultado mais satisfatório, é deixar a parede com o mínimo de imperfeições antes de aplicar qualquer textura. Por isso, você pode lixar a parede para deixá-la completamente nivelada e limpá-la, posteriormente. Dessa forma, a sujeira não ficará impregnada na massa no momento de aplicar a textura.

Explore os diferentes tipos de rolos e outros objetos

É uma dica valiosa para ampliar suas possibilidades ao fazer textura na parede, afinal, são os materiais utilizados que detêm o poder de mudança.

Você pode utilizar rolinhos com desenhos para criar um ambiente ainda mais único. Esses rolinhos podem ser de folhas, flores e gotas de chuva, por exemplo. Além dos rolos de textura com linhas ou alguns desenhos geométricos.

Ainda, você pode explorar materiais como pincéis com cerdas não convencionais e escovas próprias para parede. Esses materiais possuem especificidades nas cerdas e podem proporcionar diferentes tipos de textura.

Cuide da limpeza e capriche no acabamento

É importante se atentar no cômodo como um todo para não manchar ou danificar nada. É interessante cobrir o chão com jornais ou papelão (não use plástico para evitar acidentes), para que não se crie manchas.

Além disso, faça o acabamento com cuidado para não levar muita informação para a textura da parede. Por isso, respeite os padrões de acabamento e mantenha as proporções utilizadas desde o início.