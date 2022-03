Aprenda como combinar espelhos na decoração de casa

Considere a altura quando for usar a peça como objeto decorativo: diferente dos quadros que são indicados a serem colocados na altura dos olhos, o espelho pode ser aproveitado em outras alturas e no que você deseja enaltecer em sua decoração.

Encontre um estilo que combine com sua decoração: o formato do objeto a ser incluído em sua decoração precisa conversar com o que você já tem disponível. É possível encontrar espelhos com molduras, e peças mais contemporâneas.