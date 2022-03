Os cactos são plantas incríveis que demandam pouco cuidado. Além disso, eles costumam se desenvolver em lugares mais improváveis. São conhecidos por conseguirem suportar altas temperaturas em locais onde não possuem água suficiente. Isso acontece porque a maioria dos cactos possuem espinhos, o que faz com que eles consigam armazenar melhor a água no seu caule! Consequentemente, não precisam de muitos cuidados. Então, como cuidar de mini-cactos? Veja dicas incríveis de cuidados e decoração.

Aprenda como cuidar de mini-cactos

Mas, afinal, quais cuidados são necessários com os mini-cactos? Apesar de não precisarem de cuidados extremos, ainda assim, é necessário ter certa atenção com eles para que os mesmos se desenvolvam e se mantenham lindos.

Os cactos e as suculentas são excelentes opções para as regiões muito quentes, pois, devido a sua resistência de suportar altas temperaturas, ambos sobrevivem bem nessas regiões.

Confira os cuidados principais com os mini-cactos

Os cuidados para os mini-cactos e com as suculentas são muito simples. Separamos 6 dicas necessárias que você deve seguir para cuidar deles. Confira e comece a aplicar ainda hoje em sua casa.

Vaso ideal

Como os cactos e as suculentas são pequenos, você não precisa escolher vasos grandes. O ideal para eles é que o vaso seja do tamanho aproximado ao que eles conseguem chegar.

Iluminação

Já foi dito anteriormente que os cactos adoram lugares quentes e com muito sol. Então, escolha um lugar onde tenha muita iluminação, podendo ser direta ou com meia sombra. Fique tranquilo, pois, diferente de outras plantas, a luz solar direta no seu cacto não fará mal. Pelo contrário: ele ficará ainda mais bonito e mais forte.

O solo precisa estar drenado

O armazenamento do acúmulo de água em excesso pode fazer mal aos mini-cactos. Sendo assim, é necessário colocar pedras ou, ainda, fazer furos no fundo do vaso onde ele ficará. Isso vai ajudar a não acumular água, o que é muito importante, pois o excesso de água pode ocasionar o apodrecimento das raízes e, consequentemente, a morte da planta.

Como regar

A rega deve ser feita com um conta-gotas. Isso porque a sua plantinha não pode receber muita água. Então regue apenas o necessário, sem encharcá-la.

Quantas vezes regar

Não existe um padrão para a rega, porém recomendamos que ela seja feita pelo menos 2 vezes por semana, seguindo o modo recomendado no passo anterior.

Faça o teste com o dedo

Para saber se a sua pequena planta precisa de água e, para não correr o risco de encharcar, basta você fazer o teste com o dedo. Se a sua planta estiver úmida, ela não precisa de mais água. Caso ela esteja seca, você pode fazer a rega normalmente.

Como fazer decoração com os mini-cactos?

Separamos 4 dicas para incluir os mini-cactos na decoração da sua casa. Eles podem funcionar tanto como protagonistas na decoração, como coadjuvantes. Tudo vai depender do seu gosto e do seu estilo. Veja nossas principais dicas e saiba como utilizá-las de forma inteligente.

Decore suas mesas

Você pode colocá-lo em qualquer mesa, seja a de jantar, na da sala de estar, mesas de cabeceira, etc. Eles são versáteis e bem-vindos em todos os lugares e tipos de apoio. Trazem delicadeza e harmonização para os ambientes.

Mini jardim

Você pode construir um mini jardim com os seus mini-cactos e suculentas. Como eles são pequenos, não ocupam muito espaço, mas, ao mesmo tempo, podem trazer a beleza e o charme que faltavam na sua casa.

Nas estantes e nos nichos

Sabe aquelas estantes, prateleiras e nichos que ficam suspensos? Não tem nada mais charmoso do que encontrar uma plantinha ali. Os mini-cactos são ótimos para esses lugares e você pode colocar mais do que um em cada prateleira ou nicho. Dependendo do tamanho, você pode selecionar três cactos com modelos diferentes e colocar em cada nicho ou estante, bem juntinhos mesmo.

Coloque no hall de entrada

Se você tem um grande espaço na entrada da sua casa, como um hall, você pode aproveitar esse espaço para colocar detalhes minimalistas nele. Esses detalhes deixarão o ambiente bonito.

Você pode fazer fileiras para dispor seus mini-cactos como uma espécie de “passarela”. Coloque a mesma quantidade de mini-cactos em cada lateral da sua entrada. Caso o seu hall de entrada tenha uma escada, faça a disposição de um mini-cacto por degrau. Essa decoração fica incrível e traz um charme para a sua casa.

Gostou de saber como cuidar de mini-cactos? Aproveite essas lindas plantas em seu lar e deixe tudo do seu jeito e com muito bom gosto.