Aprenda como cuidar de violetas

As violetas são plantas lindas e muito populares no Brasil. Em algum momento da sua vida, é bem provável que você já tenha encontrado uma violeta plantada ou, até mesmo, ganhado de presente. Elas são plantas maravilhosas, possuem grande facilidade de adaptação aos ambientes e deixam qualquer lugar mais decorado. Quer aprender como cuidar de violetas? Então confira agora as nossas dicas incríveis e não erre mais.

Características das violetas

Elas são oriundas da África e, apesar de possuírem o nome “violeta”, podem ser brancas, lilás, rosas ou manchadas, afinal, as violetas possuem mais de 250 tipos e variedades. Ela traz um ar acolhedor e, ao mesmo tempo, romântico para o local onde é escolhida para ficar.

O que é necessário para cuidar das violetas

Afinal, o que é necessário para que as violetas fiquem bem cuidadas, saudáveis e se desenvolvam da melhor forma? Elencamos abaixo alguns cuidados que você precisa ter com as suas violetas.

O primeiro cuidado é com a iluminação

A iluminação ideal para a sua violeta é em meia sombra. Isso porque ela não gosta de locais escuros e precisa de lugares claros para se desenvolver. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode, de maneira nenhuma, ficar exposta diretamente aos raios solares, pois isso pode ocasionar a queima das suas lindas folhas e pétalas.

Cuidado com a temperatura

Para que a sua violeta fique bem cuidada, ela precisa de uma temperatura amena, ou seja, nem muito quente e nem muito frio. Se você mora em um local muito quente, mas, mesmo assim quer cultivar sua planta, busque colocá-la na sombra, para que ela consiga se manter viva.

A rega é um cuidado essencial

Regar qualquer planta é extremamente importante e com a sua violeta não é diferente. Ela precisa de água para que continue florescendo, mas, cuidado. Apesar de precisar muito de água, ela não pode receber em excesso. Isso porque ela pode acabar criando fungos e bactérias se ficar encharcada.Gosta de jardinagem? Então você precisa aprender como cuidar de violetas em casa e tenha uma decoração natural todos os dias!

Adubo para fortalecer a sua planta

É extremamente necessário adubar a sua planta. Isso porque ela precisa de alguns nutrientes que, sozinha, não consegue produzir. Nitrogênio, fósforo e potássio são, por exemplo, nutrientes encontrados no adubo NPK. Você pode encontrar esse adubo em lojas de paisagismo e jardinagem.

Tenha cuidado com a escolha do vaso

A escolha do vaso é muito importante para o cuidado com a sua planta. É necessário que o vaso seja de um modelo que não deixe a terra encharcada. Um tipo de vaso que tem essa função é o de barro, mas, você pode usar os de plásticos sem medo, desde que coloque embaixo deles pedras para escorrer o excesso de água e não armazenar.

Saiba o momento certo da poda

Podar a sua planta é muito importante para que ela entenda que é necessário crescer e se reproduzir. Ao surgimento de folhas amareladas, ressecadas ou com algum tipo aparente de fungo, faça a retirada dessas partes com uma tesoura própria para a poda. Assim, ela gastará menos energia com essas plantas mortas e florescerá e crescerá bem mais.

Tenha cuidado com o excesso de umidade

As violetas gostam de locais úmidos e de temperaturas amenas, porém, se elas forem plantadas em locais onde haja umidade extrema, correm sérios riscos de acabarem morrendo. Nesse caso, o excesso de umidade da planta faz com que ela apodreça.

Aprenda como obter violetas em casa

Agora que você já aprendeu como cuidar das violetas com os principais cuidados, separamos o passo a passo do plantio delas para que você tenha lindas violetas na sua casa ou horta. Confira abaixo.

O primeiro passo é escolher um vaso, preferencialmente de barro. Caso não tenha, escolha um de plástico, mas com um bom escoamento. Ele deve possuir 15 cm de altura e 15 cm de diâmetro.

Depois da escolha do seu vaso, separe uma muda para que você possa plantá-la.

Coloque um pouco de terra do fundo do vaso até metade. Adicione um pouco de adubo NPK e cubra com o restante da terra.

Faça um buraco no centro do vaso para colocar a sua muda ali. Iguale a terra e faça a primeira rega até que o conteúdo escorra pelo vaso. Assim, você saberá que ela está bem regada e aguardará a próxima rega tranquilamente.

Também existe a possibilidade de fazer o plantio da sua violeta em uma garrafa pet cortada ao meio. O procedimento é o mesmo que o feito no plantio no vaso. Você precisa atentar-se, apenas, aos furos na parte debaixo da garrafa para a água escorrer.