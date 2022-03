Aprenda como deixar a pia da cozinha sempre limpa e cheirosa

Na cozinha, a pia é a primeira coisa que olhamos, seja na nossa casa ou na casa dos outros, para ver se está limpa ou suja. É automático. Então, a primeira impressão é sempre a que fica. Por isso, hoje, nós vamos ensinar como deixar a pia da cozinha sempre limpa e cheirosa. Confira as nossas dicas incríveis!

Porque a limpeza da pia chama atenção das pessoas?

A pia da cozinha chama atenção pois é neste local que preparamos os alimentos para nossa alimentação e usamos para lavar as louças e utensílios sujos. Então, ela é muito utilizada todos os dias e, desta forma, necessita de limpeza e higiene constantes. Por isso, vamos mostrar como deixar a pia da cozinha sempre limpa e cheirosa.

Sua utilização diária favorece o acúmulo de restos de comida, germes e bactérias que podem fazer mal à nossa saúde. Mas, com medidas simples, é possível mantê-la sempre limpa e higienizada.

Como deixar a pia da cozinha sempre limpa e cheirosa

Inicialmente, para limpar a pia, tire tudo dela, deixando-a vazia. Em seguida, retire as sobras de alimento das louças e lave-as por completo.

Se for cortar alimentos, antes, limpe qualquer sujeira que esteja na pia ou ao redor, limpando também o ralo da cuba.

Dicas para manter a sua pia sempre limpa e cheirosa

As tábuas de carne e de cortar alimentos devem ser de plástico, pois o material agrega menos sujeira. Após o uso, lave bem e coloque vinagre branco em cima, deixando escorrer em seguida.

Depois de lavar as louças, panelas e tudo o que estiver para lavar, limpe a pia usando uma esponja. Assim, priorize os cantos, as emendas e os recortes, pois são lugares onde restos de comida podem se alojar.

Na sequência, limpe as torneiras, as cubas, as laterais e o ralo. Limpe também a bancada todas as vezes que você utilizar. Uma vez por mês, limpe também o sifão.

Para limpar, utilize uma esponja com detergente e, se necessário, utilize algum produto desengordurante (vendido nos supermercados, ou você pode fazer em casa). O detergente e o desengordurante auxiliam na remoção de sujeiras, gorduras e limo.

Se a sua pia for de pedra, limpe diariamente com detergente, para evitar que a sujeira permaneça na pedra. Afinal, este material necessita de constante limpeza e higienização.

Não utilize produtos agressivos na limpeza da pia, pois eles podem causar danos irreversíveis na pia.

Usar palhas de aço e outros produtos agressivos podem causar desgastes, arranhar a pia e provocar manchas.

Retire a água que se acumula em cima da pia

Para deixar a pia da cozinha sempre limpa e cheirosa. procure sempre retirar a água que se acumula em cima dela, bem como esponjas e panos úmidos. Existe, no mercado, pequenos rodos que servem exatamente para isso. Afinal, a água parada e a umidade podem contribuir para o surgimento de germes e bactérias que são prejudiciais à saúde.

Troque as esponjas a cada 10 dias de uso. As esponjas devem ser lavadas após o uso com água e sabão. Então, coloque de molho em uma mistura de água e água sanitária por 5 minutos e, sem seguida, coloque para secar. Não guarde em cima do sabão.

Lave os panos usados na pia toda vez que estiver molhado, torcendo bem e coloque secar. Para lavar os panos e toalhas da cozinha, coloque de molho numa mistura de água e água sanitária por 10 minutos. Em seguida, lave com sabão e enxágue. Por fim, coloque secar.

Limpeza dos armários embaixo da pia

Semanalmente, limpe o armário que fica embaixo da pia, pois a umidade pode comprometer as madeiras do armário, além das panelas, formas e frigideiras. Para limpar, retire todas as panelas e passe um pano úmido com o produto multiuso específico para a limpeza da cozinha. Posteriormente, passe um pano seco, pois o pano seco evita que os fungos se proliferem na umidade.

A limpeza dos puxadores das gavetas do fogão, do micro-ondas e da geladeira também é muito importante, pois podem acumular germes e bactérias. Dessa forma, os puxadores podem ser limpos usando o detergente, desengordurante ou o produto multiuso específico para cozinhas.

Frequência da higienização da pia e cozinha

A higienização completa da cozinha deve ser realizada semanalmente e a pia deve ser limpa toda a vez que tiver louças. Esta atitude também afastará formiguinhas, baratas e outros insetos que gostam de locais com acúmulo de sujeira.

Se for feita a higienização semanalmente, fica cada vez mais fácil a limpeza, uma vez que não possibilita que a gordura se acumule e grude na pia, fogão e outros aparelhos e móveis da cozinha.