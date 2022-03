Aprenda como fazer ondulações de Isadora personagem de Larissa Manoela em Além da Ilusão

Foto: reprodução/ TV Globo

Você também é uma amante por novelas? A nova mocinha da novela das seis, Elisa, interpretada por Larissa Manoela, tem conquistado o público com seus figurinos, cabelo e maquiagem sempre trazendo delicadeza. O iBahia vai te ensinar como conquistar o efeito ondulado do cabelo da personagem e prolongar os cachinhos.

Existem algumas formas de fazer as ondulações a depender do seu tipo de cabelo. Caso você já tenha cachos normalmente aposte em um dedolis com mechas mais largas. Se você for lisa o ideal é usar ferramentas de calor, mas lembre-se, antes de expor o cabelo aplique um protetor térmico.

Faça os cachos com mechas mais grossas, aplique a chapinha ou babyliss modelando e conte até 10, retirar o cabelo do modelador, segurar o cacho por alguns segundos com a mão em formato de concha e faça leve movimentos de baixo para cima amassando. Deixamos aqui um vídeo para te ajudar, confere!

Como prolongar a duração?

Na hora de prolongar a duração dos cachos em cabelos use produto fixador a cada 3 ou 5 mechas feitas. Nos cabelos cacheados o truque é usar pomadas fixadoras em todo os fios antes de começar a definir.

Como fazer o penteado de Elisa?

Com detalhes retrôs, os penteados de Elisa têm conquistado a web, que apesar de não parecer são bem simples. Assim que terminar de definir os cachos, use uma mecha da lateral e leve-a para atrás, esconda por baixo da parte de trás do cabelo e prenda com um grampo de cabelo, daí é só modelar com ajuda da pomada ou do spray fixador.

E aí, gostou? Veja mais sobre Moda e Beleza em iBahia.com