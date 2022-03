Aprenda como fazer plantio de acerola

Quer aprender como fazer o plantio da acerola em casa? A acerola é uma fruta rica em vitamina C e a maior concentração está no fruto quando ele ainda está de vez, ou seja, quase maduro. A frutinha vai muito bem para fazer sucos e, até mesmo, para o consumo in natura, sendo bem refrescante e deliciosa. Então, se você se interessou e quer fazer essa adição ao seu pomar, nós vamos passar para você algumas dicas incríveis de como plantar acerola. Confira a seguir.

Como fazer plantio de acerola

Quer saber como fazer o plantio da acerola em casa? Para iniciar o nosso plantio, precisamos ter em mãos alguns ingredientes importantes para que tudo dê certo. São eles:

Areia lavada;

Terra adubada;

Pedras;

Um pote ou saco de plantio (efetuar furos no fundo para drenagem).

Poderá também utilizar um lata dessas de conserva ou lata vazia de tinta já aproveitando para fazer uns furos no fundo da lata. Assim, esse procedimento é para drenar a água em excesso.

Plantio da muda de acerola tirada das sementes

Precisa ter as sementes em mãos, e estas sementes você pode extrair do próprio fruto. Cada fruto tem geralmente de 2 a 3 sementes, então tire-as da polpa e lave-as bem lavadas. Em seguida, coloque-as para secar. Feito isso, elas estarão prontas para serem plantadas.

Para preparar o local para o plantio do pé de acerola, você vai colocar no fundo do recipiente escolhido uma porção de pedra. Em seguida, coloque no restante do recipiente a mistura de areia e terra adubada. Então, deixe um espaço entre a borda do recipiente e a terra e coloque em cada recipiente no máximo 3 sementes.

Coloque as sementes uma separada da outra no pote destinado a tirar as mudas. Feito isso, é só regar todos os dias. Prazo previsto para surgir o broto da muda do pé de acerola que você está cultivando em casa é entre 40 e 50 dias.

Quando tiver as mudas brotadas das sementes que você plantou anteriormente, você poderá transplantá-las para o chão do seu próprio jardim ou para um vaso maior. Entretanto, não podemos deixar de atentar para o fato de que a acerola gosta de local com sol, solo úmido e arenoso.

Mudas tiradas das sementes demoram em torno de 2 a 4 anos para começar a brotar seus primeiros frutos. Então, não deixe de levar em fala que um dos fatores primordiais é ter o solo sempre úmido e arenoso com a presença de sol.

Plantio da muda de acerola tirada de um cavalo

O plantio pode também ser feito através de um cavalo (um galho extraído de um pé de acerola adulto cortado rente ao tronco principal). Dessa forma, descasque este galho que foi cortado da parte do tronco principal, de baixo para cima, na altura de uns 10 cm de comprimento. Afinal, esta parte será enterrada para enraizar a nova muda do pé de acerola.

Mudas plantadas dos cavalos começam a dar os primeiros frutos a partir dos primeiros 6 meses a 1 ano após o seu plantio da muda de acerola. Isso só acontece se a muda estiver em local apropriado com terra arenosa, solo úmido e a presença do sol.

Quando você começar o procedimento do plantio, uma dica legal é você envolver uma banana inteira no galho a ser plantado. Haja vista que a banana é rica em potássio e outros nutrientes necessários ao enraizamento e crescimento da muda. Então, esses nutrientes são excelentes para alimentar a base dessa nova muda de acerola, fazendo o enraizamento crescer forte e saudável para a geração de frutos.

Como fazer plantio de acerola diretamente no chão

Quando você for plantar sua muda de acerola no chão de seu jardim deverá escolher o lugar que bata sol. Então, prepare o solo fazendo um buraco de 40 cm de diâmetro com 40 cm de profundidade.

Assim, no fundo do buraco, você colocará até a altura de 10 cm na areia. Já os outros 30 cm, você colocará a mistura de areia com terra adubada. Dessa forma, coloque sua muda e regue pelo menos uma vez por dia, pois a acerola gosta de solo úmido e arenoso com a presença do sol.

Plantio de muda diretamente no vaso

Talvez você opte por plantar a muda de acerola em vasos ornamentais expostos em sua varanda ou quintal. Então, se esse for o caso, não deixe de observar as condições do local quanto à iluminação do sol e a composição da terra que abrigará essa muda de acerola.

Dessa forma, deixe sempre o solo úmido e arenoso, mesmo quando plantada em vasos ornamentais. Efetuando tais procedimentos, seu pé de acerola em breve estará florescendo e surgindo seus primeiros frutos.

Gostou das nossas dicas de como fazer o plantio de acerola em casa? Então, aproveite e inclua essa árvore de frutas nutritivas em seu pomar.