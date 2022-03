Aprenda como fazer sabão de lavar roupas caseiro

A limpeza em geral é extremamente necessária, e lavar roupas não é diferente. Atualmente, existem diversos produtos para ajudar nessa tarefa. Alguns desses produtos prometem limpeza profunda e são altamente custosos, principalmente se eles forem líquidos. Pensando nisso e buscando soluções para ajudar você a gastar menos, hoje, vamos te ensinar como fazer sabão de lavar roupas caseiro. Confira as nossas dicas incríveis!

Veja o passo a passo de como fazer seu próprio sabão para lavar roupas

Separamos, não apenas uma receita de sabão de lavar roupas para você, mas buscamos selecionar um para a maioria dos tipos de roupa, um para roupas brancas, outro para tirar manchas e clarear roupas, e, por fim, um para as roupas delicadas. Cada um deles gastando bem pouco e muitas vezes com ingredientes que você já tem em casa. Então, como fazer sabão de lavar roupas caseiro.

Porém, como em tudo na vida, fique atento! Alguns ingredientes não podem ser usados em todos os tipos de roupas. Então, antes de aplicar o seu sabão caseiro nas lavagens das suas roupas, verifique se há ou não alguma restrição do uso de determinado produto. Utilize apenas quando tiver essa certeza.

Confira quatro opções para você fazer de sabão lava roupas

Todos os sabões que ensinaremos a seguir são líquidos para fazer as lavagens das suas roupas com mais facilidade e praticidade.

Sabão para a maioria das roupas

Esse sabão é aquele clássico que toda casa deve ter. Ele vai bem na lavagem da maioria das roupas. Então, para fazê-lo, você precisará dos seguintes ingredientes:

1 sabonete de sua preferência;

Duas barras de sabão neutro;

1l de água;

Duas colheres de sopa de glicerina.

O primeiro passo de todos é ralar os sabões e o sabonete. Em seguida, leve ao fogo em uma panela com a metade da água até ele dissolver todo. Após dissolver, coloque o restante da água e as duas colheres de sopa de glicerina. Depois, mexa bem essa mistura e deixe descansar por 24 horas. Passado o tempo, coloque o sabão no recipiente que ele ficará e está pronto para usar. Esse sabão líquido é concentrado, então, ao usar, você não precisa colocar muito dele.

Sabão para roupas brancas

O sabão para roupas brancas é feito com sabão de coco. Não tem nada mais incrível para lavar as roupas brancas do que ele. Então, você precisará de uma barra de sabão de coco, duas colheres de sopa de glicerina e dois litros de água.

Rale o sabão de coco e leve ao fogo em uma panela com um litro e meio de água. Reserve os 500 ml restantes da água para próximos passos.

Depois que ele estiver todo derretido, coloque duas colheres de sopa de glicerina e o restante da água. Para que o seu sabão fique com o aspecto mais “grossinho”, você precisa deixar ele descansar por 24 horas. Portanto, só depois disso você vai armazenar e usar. Ele também é um sabão concentrado, então preste atenção na quantidade que você usará.

Sabão tira manchas e clareador

Esse sabão clareador não pode ser usado em todos os tipos de roupas. Portanto, dê preferência para usá-lo em roupas brancas, panos de prato e de chão.

Para fazer esse poderoso sabão, você precisará de:

50g de sabão em pó;

Um sabão em barra de coco;

Duas colheres de sopa de álcool;

Um litro de água;

Duas colheres de sopa de glicerina;

100ml de água oxigenada.

Comece ralando o sabão de coco. Em uma panela, leve ao fogo o sabão ralado e a água para que ele derreta. Depois que ele derreter, acrescente na panela o sabão em pó e mexa bem até dissolver. Desligue o fogo e acrescente as duas colheres de sopa de glicerina e álcool. Em seguida, adicione a água oxigenada sem parar de mexer. Espere esfriar e, se possível, bata no liquidificador. Agora, espere 48 horas para despejar no local de armazenamento e para usar.

Sabão para roupas delicadas

Esse sabão segue o mesmo processo que os outros, a diferença está nos ingredientes, que são:

Dois sabonetes em barra;

5 colheres de sopa de sabão em pó;

Dois litros de água;

Uma colher de sopa de glicerina.

Rale os sabonetes e leve ao fogo para derreter na água. Depois que ele derreter, adicione os outros ingredientes. Deixe o seu sabão descansar por 24h e, depois, use.

Assim, esperamos que aproveite todas as nossas dicas incríveis para para fazer o seu próprio sabão. Além de não gastar, tanto, agora você poderá ter uma boa variedade para diferentes finalidades.