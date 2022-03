Ah, o sofá! O queridinho dos móveis é aquele que oferece conforto após um dia intenso de trabalho e nos acolhe em um fim de semana regado a séries e filmes. Item essencial da sala, o sofá ganha destaque por proporcionar comodidade e por comportar toda a família nos momentos de lazer e descanso. Logo, esse utensílio merece cuidados especiais quanto à limpeza, já que muitas horas do nosso dia a dia é depositado nele. Além disso, ele é um móvel importante na decoração e, por isso, deve estar sempre com boa aparência. Seu sofá está empoeirado, com pelo ou com aspecto de sujo? Aprenda como higienizar sofá em casa aqui, agora, no Dicas Incríveis.

Por que limpar o sofá em casa?

Para que você aprenda como higienizar sofá em casa, precisamos, então, entender os benefícios de fazer a limpeza e os cuidados necessários para o procedimento.

Como já falamos, o sofá recebe muitas horas do nosso contato físico, além das ações naturais do tempo, como o efeito da poeira, por exemplo. Logo, é essencial que este item seja higienizado, já que o tocamos com frequência. Sem contar nos casos em que ele se transforma em cama ou até mesmo em mesas.

Além disso, devemos ressaltar que o sofá é um item de longa permanência. Ou seja, é preciso mantê-lo sempre em bom estado, já que o custo mais elevado não permite que ele seja trocado com facilidade sempre que qualquer acidente ou imprevisto aconteça.

Mas dá para higienizar sofá em casa? A resposta é sim. Muitas pessoas têm a ideia equivocada de que só é possível limpar o móvel de modo profissional. Mas dá para realizar a higienização com medidas viáveis e com produtos que já tenha em casa. Isso vai te trazer, então, bastante economia.

A nossa primeira dica é, portanto, fazer a limpeza de maneira periódica para que ela tenha maior resultado. As higienizações devem ser feitas uma vez a cada semana. Já as limpezas profundas, pelo menos uma vez ao ano.

Outro fato determinante na higienização caseira é prestar atenção no tipo do tecido do seu sofá. Preste atenção na etiqueta do móvel. Lá, você terá todas as instruções para a limpeza e a indicação de qual tipo de produto deverá usar.

Em alguns tipos de tecido, o recomendável é usar apenas fazer a higienização a seco ou apenas com panos úmidos. Outros já permitem lavagem com água.

Aprenda como higienizar sofá em casa

Agora que já sabe os cuidados para a limpeza e os benefícios, vamos listar dicas para que você aprenda como higienizar sofá em casa. Veja:

Aspirador de pó

O aspirador de pó será um grande aliado para a higienização do seu sofá. Além de ser incômodo, a poeira em excesso pode causar alergia e demais doenças respiratórias. Por isso, use o aspirador de pó com frequência no seu sofá e o inclua na rotina de cuidados com o lar.

Se você não possui o eletrodoméstico, usar escovas com cerdas macias é uma boa alternativa. Passe o utensílio firmemente, mas sem fazer força, para não estragar o tecido.

Água morna, detergente neutro e vinagre

Se a etiqueta de instrução do sofá indica limpeza com pano úmido, vai algumas dicas para você.

Em sofás de tecido, linho e veludo, você pode usar a mistura de um litro de água morna com 1/4 de vinagre branco. Após passar o pano úmido, deixe secar naturalmente.

Já para móveis com couro ou courino, você pode utilizar pano úmido com uma solução de água e detergente neutro.

Para sofás em suede, chenille ou jacquard, pode-se usar água com detergente neutro e passar a mistura escova de cerdas macias.

Pelos

É comum que os pelos dos bichinhos de estimação fiquem no sofá. Para retirá-los, você pode usar uma fita adesiva. É só aplicar o lado adesivo no sofá e esfregar para que os pelos fiquem na cola do utensílio.

Deixe o sofá cheiroso

Para dar um toque especial na higienização do sofá, misture amaciante de roupas com água e aplique moderadamente no móvel. Assim, você deixará o item com cheiro agradável.

Viu como higienizar sofá de forma caseira pode ser fácil? Leia essas dicas com atenção e aprenda como higienizar sofá em casa, deixando, então, seu móvel muito mais aconchegante para os momentos de descanso e lazer.