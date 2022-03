Aprenda como limpar grades de fogão de forma eficiente 

O fogão é um dos eletrodomésticos que mais usamos. Por isso, acaba sendo o que mais fica sujo também. Isso devido ao uso frequente para prepararmos nossos alimentos. Portanto, seja no almoço, janta, ou mesmo para fazer doces, salgados, entre outros, o fogão é nosso melhor amigo da cozinha. Então, vamos te mostrar como limpar grades de fogão de forma eficiente. Saiba agora com as nossas dicas incríveis!

Saiba como limpar grades de fogão de forma eficiente

Limpar grades de fogão de forma eficiente nem sempre é uma tarefa simples. Afinal de contas, quem nunca comprou um produto de limpeza vendido como eficiente em alguma propaganda e acabou ficando na mão?

Diante disso, precisamos recorrer ao Google para encontrar alguma solução prática e eficiente para limpar o nosso eletrodoméstico, não é mesmo? Pensando nisso, esse texto é voltado para que você aprenda como limpar as grades do seu fogão de forma econômica, prática e, principalmente, eficiente.

Como limpar grades de fogão de forma eficiente

Manter o seu fogão limpo é uma forma de prolongar a vida útil do eletrodoméstico. Isso também aplica-se às grades do fogão, já que o acúmulo de sujeiras em sua superfície tende a corroer o seu material. Entretanto, caso as grades estejam danificadas, é necessário substituí-las por grades novas. Então, manter a limpeza em seu fogão e, também, nas grades de fogão é uma forma de economizar dinheiro e tempo.

Ficou curiosa para saber como limpar grades de fogão de forma eficiente? Então, aprenda como! Em seguida, vamos te apresentar algumas formas eficientes de limpar grades de fogão de forma eficiente:

Para limpeza simples

Caso você faça frituras com frequência, o ideal é fazer uma limpeza básica nas grades do fogão. Então, faça essa limpeza ao menos 1 vez por semana. Entretanto, caso não seja o seu caso, basta realizar essa limpeza de 15 em 15 dias.

Você vai precisar de:

Água morna;

Detergente neutro ou desengordurante;

Esponja macia;

Pano macio.

Siga o passo a passo:

Aplique o detergente neutro ou desengordurante em toda a superfície das grades; Em uma bacia, coloque o produto escolhido junto à água morna; Em seguida, coloque as grades dentro da bacia; Esfregue-as até retirar todas as sujeiras; Enxágue-as e seque com um pano macio; Prontinho!

Outra receita semelhante adiciona outro ingrediente ideal para realizar limpezas simples com um nível maior de sujeiras. Então, veja abaixo:

Você vai precisar de:

Água: 500 ml;

Detergente neutro ou desengordurante: 10 gotas;

Vinagre branco: 10 ml;

Esponja macia;

Pano macio.

Siga o passo a passo:

Em um recipiente, misture a água e o detergente; Aplique a mistura nas grades e deixe agir por 10 minutos; Em um recipiente, prepare a seguinte solução: água com vinagre branco; Aplique a solução em uma esponja macia; Com uma esponja macia, esfregue-as com capricho; Enxágue-as com água corrente; Seque-as com um pano macio; Prontinho!

Para limpezas pesadas

Essa limpeza é indicada para aqueles casos em que as sujeiras estão incrustadas nas grelhas do fogão. Ou seja, já faz tempo que o fogão foi limpo e é necessário realizar uma limpeza mais profunda no material para deixá-lo realmente limpo. Veja alguns tutoriais:

Você vai precisar de:

Água oxigenada (volume 20);

Palha de aço;

Sacos de lixo com fecho;

Sabão de coco.

Siga o passo a passo:

Em um saco de lixo com fecho, coloque 5 colheres de sopa de água oxigenada volume 20; Coloque as grades no saco de lixo e feche-o; Com o saco de lixo fechado, chacoalhe-o; Deixe as grades de molho por 12 horas (cuidado: não extrapole o tempo!); Retire as grades do saco após o tempo estipulado; Com uma palha de aço e sabão de coco, lave as grades; Prontinho!

Outra solução para realizar uma limpeza pesada nas grelhas de fogão segue um passo a passo semelhante, entretanto, utiliza amônia como um forte removedor de sujeiras insistentes. Saiba como:

Você vai precisar de:

Amônia: 100 ml;

Esponja macia;

Luvas de plástico (de preferência, descartáveis);

Sacos plásticos resistentes;

Pano macio.

Siga o passo a passo:

Em um saco plástico, coloque 4 colheres de sopa com amônia; Com o saco fechado, sacuda-o para espalhar o produto por toda a superfície das grades; Deixe-as de molho de 4 a 24 horas seguidas (cuidado: não ultrapasse esse tempo!); Com a água corrente e detergente, lave-as bem; Seque-as com um pano macio; Prontinho!

Para este tutorial, é essencial usar luvas de plástico e estar em um local arejado devido ao cheiro forte da amônia. Assim, você evita uma crise alérgica ou outro eventual problema.

Esses tutoriais de limpeza servem para grades de fogão e, também, para as grelhas do forno. Então, aproveite as soluções!