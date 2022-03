A organização é fundamental para otimizar o tempo de qualquer pessoa ter a sua rotina mais leve, seja organizar um armário, gavetas, sala, prateleiras ou até mesmo a geladeira. Então, para te ajudar com uma organização que vai facilitar muito a sua vida, separamos algumas dicas para que você aprenda como organizar legumes na geladeira. Agora, confira as nossas dicas incríveis!

A importância de organizar os alimentos na geladeira

Quando você organiza os alimentos na geladeira, você consegue visualizar melhor o que está disponível para o seu consumo. Além disso, você consegue separar o que está próximo de estragar devido à validade e torna a sua vida muito mais funcional.

Essas ações podem até evitar alguns gastos. Por exemplo: se você organiza a sua gaveta de legumes, você sabe exatamente quais são os legumes que estão em falta. Se você sabe quem tem uma quantidade necessária de batata, logo, na próxima compra, você não comprará mais batatas. Seria um desperdício. A mesma coisa acontece com outros alimentos. Por isso é tão importante organizar os alimentos na geladeira.

Confira como fazer a organização dos legumes na geladeira

Confira, agora, como fazer a organização dos legumes na geladeira.

Limpeza

O primeiro passo que você precisa fazer com os seus legumes é higienizá-los.

Para isso, faça uma solução com água e uma colher de sopa de sopa de bicarbonato de sódio. Assim, deixe seus legumes de molho por 15 minutos. Depois, passe um a um na água corrente.

Selecione

Após o processo de higienização, enxugue os legumes. Depois, você precisará fazer a seleção dos legumes que você colocará junto. Então, veja se eles podem ficar no mesmo local de verduras, por exemplo. Atente-se aos alimentos que não podem ficar perto de outros que são úmidos, como alface e cebola.

Afinal, eles são alimentos que precisam de distância um do outro, pois com a umidade a alface murcha, ficando com partes manchadas, pois a cebola tem muita umidade.

Armazenamento funcional

Você colocará seus legumes na geladeira. Porém, você sabia que pode guardá-los de uma maneira super funcional que vai ajudar muito no seu dia a dia? Veja abaixo:

Escolha os legumes de sua preferência. Vamos exemplificar com batata, chuchu, cenoura, inhame e repolho.

Depois que os legumes estiverem higienizados, você pode descascar um a um.

Após descascar, pique-os do jeito que você costuma consumir na sua casa. Exemplo: na sua casa, a batata e a cenoura na semana seguinte serão consumidos para uma maionese. Logo, pique tanto a cenoura como a batata em pequenos cubos. Já o repolho, caso ele sirva para um yakisoba, por exemplo, basta você cortar em tiras finas.

Com todos os seus legumes cortados, você precisará de saquinhos que podem guardar alimentos. Então, coloque os legumes no saquinho. Dependendo da quantidade, você pode colocar um saco com cada tipo de legume. Depois, cubra até a metade deles com água filtrada. Em seguida, amarre com um nó e reserve na geladeira. Seus legumes ficarão conservados por até uma semana, prontinhos para o seu preparo culinário.

Armazenamento em potes

A sua opção pode ser não fazer uso de saquinhos plásticos para guardar os legumes. Nesse caso, basta selecionar os legumes pretendidos, higienizar e cortar conforme o passo a passo anterior. Porém, quando chegar a hora de armazenar, ao invés de colocar em saquinhos transparentes, opte por colocar nos potes de sua preferência.

Guardando para mais tempo

Como os legumes são alimentos perecíveis, é normal que seu prazo de validade seja infinitamente menor do que um quilo de arroz ou um biscoito, por exemplo. Mas há algumas formas de prolongar o armazenamento dos seus legumes.

Para armazenar por mais tempo, você precisará de paciência e uma rápida seleção.

Selecione os legumes que você sabe que precisam congelar para usar posteriormente. Por exemplo: você compra uma abóbora, porém, só você em sua casa come. Então, já não sabe mais o que fazer com as abóboras abertas.

Com isso, você pegará o legume, que no caso do exemplo é a abóbora, vai retirar a casca dela e cortar como você preferir.

Como a ideia é colocar em alguns saquinhos transparentes ou em potes de sua preferência, depois de cortar, coloque no saquinho ou pote escolhido e congele. Importante saber que nesse processo de congelamento você NÃO pode colocar água para congelar junto. O legume congelado durará muito mais.

Agora, com todas as nossas dicas incríveis, esperamos que você consiga organizar seus legumes da melhor forma. Assim, você terá um maior controle dos seus alimentos, evitando que eles estraguem.