Aprenda dicas de como limpar colchão e manter livre de ácaros

Muitas vezes não percebemos, mas devemos fazer uma limpeza e manutenção constantemente nos nossos colchões. Tanto quanto qualquer outro tipo de objeto e utensílios da casa, o colchão necessita de uma boa higienização de forma constante, para prevenir a proliferação de ácaros e manter a sua qualidade de vida. Confira agora dicas incríveis de como limpar colchão e manter livre de ácaros.

Saiba como limpar colchão e manter livre de ácaros

Para você aprender e se livrar de uma vez por todas dos ácaros e deixar o seu colchão limpo constantemente, saiba agora algumas dicas de como limpar o colchão.

Faça uso do aspirador de pó

Fazer o uso do aspirador de pó pode ser muito útil na hora de limpar o seu colchão a seco. Isso irá servir para você tirar grande parte da sujeira que deve estar impregnada por ele e, até mesmo, entre o tecido. Essa limpeza deve ser feita constantemente, até mesmo para você se livrar dos ácaros. De preferência, pelo menos uma vez na semana.

Tire um dia da semana para você remover toda a sua roupa de cama e dar uma atenção extra para o seu colchão. Fazer uso do aspirador de pó facilita ainda mais o trabalho para remover toda a sujeira móvel. Ele também otimiza bastante o seu tempo, deixando ainda mais rápido o processo de limpar o colchão.

Passe o aspirador de pó por todos os cantos do seu colchão, se certificando de que nenhum passou despercebido. Em seguida, faça uma mistura com vinagre e água para, assim, passar por todo o colchão. Você também pode substituir o vinagre por sabão de coco líquido. Por fim, leve seu colchão para secar no sol diretamente.

Mas lembre-se que, o ideal, é você fazer essa limpeza na parte da manhã do dia, de preferência no primeiro horário que acordar. Dessa forma, vai dar tempo de o colchão secar por completo até a hora de você dormir.

Faça uso apenas do bicarbonato de sódio

Uma outra dica para você limpar o seu colchão adequadamente, é você fazer um tipo de lavagem a seco. Essa lavagem consiste em apenas utilizar o bicarbonato de sódio. Muito simples, não acha? O bicarbonato de sódio ajuda em diversos tipos de limpeza da casa e também previne os maus odores. Além disso, quando usado no colchão, auxilia na prevenção contra os ácaros.

Despeje grande quantidade de bicarbonato de sódio pelo colchão, principalmente nas partes que estão aparentemente mais sujas e manchadas. Deixe-o em repouso por cerca de 30 a 40 minutos. Então, com auxílio de uma escova de cerdas macias, esfregue todo o seu colchão e deixe assim por mais alguns minutos.

Se for preciso, repita o processo mais de uma vez. Então, para tirar todo o excesso do bicarbonato de sódio, passe um pano levemente úmido com água, mas, caso fique muito difícil de se livrar do granulado, você pode usar o aspirador de pó. Realize esse tipo de limpeza duas vezes dentro do mês.

Misturinha de vinagre de álcool e bicarbonato de sódio

Uma misturinha que salva vidas na hora da faxina da casa, é a mistura do vinagre com bicarbonato de sódio. Além de ser super simples de você fazer e muito eficiente na hora da limpeza, esse tipo de mistura é muito versátil.

Para limpar o seu colchão, basta você fazer o preparo da mistura, normalmente diluída em 1 litro de água, com a quantidade podendo ser variada para mais caso o seu colchão seja grande. Mas tome muito cuidado, pois o vinagre e bicarbonato de sódio juntos podem efervescer e subir.

Umedeça um pano ou uma esponja nessa mistura e comece a passar suavemente pelo seu colchão, dando mais atenção para as partes mais escurecidas e manchadas. Depois disso, passe outro pano úmido para finalizar a limpeza e deixe o colchão secar no sol.

Use a água oxigenada

Fazer uso da água oxigenada é excelente para você acabar de vez com as manchas do colchão. Água oxigenada é um ótimo produto que acaba com as manchas, além de ser também um ótimo agente limpador.

Primeiramente, você pode fazer a limpeza despejando o bicarbonato de sódio por cima do colchão e depois passando vinagre por cima. É um pouco diferente das formas que apresentamos anteriormente. Então, com uma esponja úmida com água oxigenada de 30 volumes, passe a solução esfregando todo o colchão.

Deixe agir por um tempo e depois passe um pano úmido com água para tirar o excesso de produto.