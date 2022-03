Aprenda dicas de como limpar filtro do aspirador de pó

Não há nada mais inconveniente do que usar o aspirador de pó e seu filtro ficar sujo. Afinal, a casa não fica limpa e ainda diminui o tempo de vida do aspirador. Por isso, neste artigo de hoje, vamos te ensinar como limpar filtro do aspirador de pó de maneira fácil, prática e econômica. Então, quer conferir as nossas dicas incríveis? Então aproveite e siga todas as nossas instruções para saber como limpar os diferentes tipos de aspirador.

Tipos de aspirador de pó e sua forma correta de limpar o filtro

Afinal, como limpar filtro do aspirador de pó? Vamos conhecer os tipos de aspirador. Entre as mais diversas marcas de aspirador, temos basicamente três tipos de aspirador de pó, considerando o filtro e a existência do coletor de sujeira:

Como limpar filtro do aspirador de pó com saco coletor de sujeira

São os modelos mais antigos de aspiradores. Normalmente ele se encontra próximo ao filtro de proteção do motor.

Neste caso, para limpar o filtro é necessário desligar o aspirador de pó e:

Retirar o saco coletor que está encaixado em uma câmara na parte inferior do aspirador de pó. Se estiver sujo, limpe-o.

Passe um pano seco, ou um pouco úmido na câmara onde estava o saco coletor.

Abaixo da câmara está o filtro: limpe com uma escova macia ou um pano seco.

Reponha o saco coletor e feche o compartimento.

Cuidados:

Não molhe o filtro com água.

Não use produtos químicos para a limpeza no interior do aspirador de pó.

O ideal é realizar a troca do filtro uma vez por ano.

Como limpar filtro do aspirador de pó sem saco coletor de sujeira

São os aspiradores mais modernos. Possuem um reservatório para depósito da poeira e sujeira. Se for removível, pode ser lavado com água.

Neste caso, para limpar o filtro é necessário desligar o aspirador de pó e:

Desencaixar o reservatório de sujeira, limpando-o se estiver sujo. Esta limpeza é realizada com o uso de um pano úmido, ou lavar em água corrente.

Retirar o filtro e limpar com uma escova macia, ou em água corrente.

Em muitos aspiradores sem saco coletor de sujeira, podem conter o filtro HEPA/EPA ou antialérgico.

O filtro HEPA retém basicamente quase todas as impurezas do ar, eliminando ácaros, bactérias e vírus. Assim, seu recipiente é composto por telas de fibras de vidro, que retém partículas maiores que 0,1 mícron.

Para limpar o filtro HEPA, é preciso:

Após a retirada do filtro HEPA do aspirador de pó, em uma lixeira, retire a sujeira.

Em um balde, coloque água morna e detergente neutro, e mergulhe o filtro HEPA no balde, deixando por 10 a 15 minutos.

Faça uma limpeza no filtro usando uma escova macia.

Passe o filtro em água corrente até retirar todo o sabão e a sujeira.

Coloque-o para secar, e depois de bem seco, recoloque-o no aspirador de pó.

Substitua o filtro HEPA quando ele estiver com aparência gasta ou de cor amarela. Portanto, quando você limpar o filtro, considere observar o seu estado.

Cuidados:

Se usar água para limpar o filtro, só reponha no aspirador depois que ele estiver bem seco.

Algumas marcas recomendam que só recoloque o filtro após 24 horas de lavado, para garantir que não esteja úmido.

Aspirador de pó robô

Esse é o mais moderno dos aspiradores de pó. São pequenos e funcionam de forma automatizada. Assim, por serem pequenos, o seu compartimento de armazenamento de sujeira é menor. A sugestão dos fabricantes é que seja limpo todos os dias em que for utilizado. O aspirador de pó robô possui recipiente coletor de pó e sujeira.

Neste caso, para limpar o filtro é necessário desligar o aspirador de pó robô e:

Comprima a tampa localizada na parte superior do aspirador e retire o recipiente coletor de pó. Limpe-o com água ou pano úmido.

Retire o filtro que fica abaixo do recipiente e limpe-o da mesma forma que o recipiente coletor.

Quando ambos estiverem secos, coloque novamente no aspirador de pó robô.

Como vimos, existem diversos tipos diferentes de aspiradores de pó e, consequentemente, formas diversas de usar e de limpar esses produtos. Sendo assim, as nossas dicas poderão ajudar bastante na hora da higienização do seu produto.

Agora que você já sabe como limpar o filtro do aspirador de pó, siga as dicas dadas e mantenha sua casa com menos pó, bem como microrganismos que possam fazer mal à saúde como ácaros, bactérias e vírus. Sua atitude na limpeza vai fazer toda a diferença para a sua casa além de aumentar a durabilidade do seu aspirador de pó.