Aprovação de Bolsonaro sobe entre os usuários do Auxílio Brasil

A reprovação ao presidente Jair Bolsonaro caiu de 45% para 23% entre os eleitores que recebem o dinheiro do Auxílio Brasil, segundo a nova pesquisa do Instituto Genial em parceria com a Quaest. Os números passaram por uma divulgação ainda na manhã desta quarta-feira (16).

Esse dado específico da pesquisa leva em consideração apenas a opinião dos usuários que estão dentro do Auxílio Brasil. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, isso seria um recorte de pouco mais de 18 milhões de eleitores. Do ponto de vista da totalidade do eleitorado do país, é apenas uma pequena parcela da população.

Entretanto, essa mudança de humor dos usuários do Auxílio Brasil teve efeito também na pesquisa nacional para a presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro foi o único candidato a registrar um aumento das intenções de voto entre todos os presidenciáveis. O aumento em relação ao levantamento do mês de fevereiro foi de 3 pontos percentuais.

Quando se considera apenas o recorte dos usuários do Auxílio Brasil, 23% afirmam que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum. Em fevereiro, essa rejeição chegou a ser de 45%. Já em janeiro, o mesmo instituto apontava que essa reprovação era de 41%. É importante destacar que o número de usuários do programa varia a depender do mês de recebimento.

A pesquisa aponta ainda que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro caiu também entre as pessoas que não estão dentro do Auxílio Brasil. Neste ponto, no entanto, essa queda foi menor. O percentual de brasileiros que rejeitam o presidente caiu de 35% em janeiro e fevereiro para 29% neste mês de março.

O aumento do Auxílio Brasil

O Governo Federal decidiu aumentar o tamanho do Auxílio Brasil no final do ano passado. Os pagamentos do novo benefício começaram ainda no último mês de novembro para pouco mais de 14,5 milhões de pessoas.

Esse número só aumentou no início deste ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, pouco mais de 3,5 milhões de brasileiros entraram para a folha de pagamentos desde o início deste ano no Brasil

O número de usuários do Auxílio Brasil pode aumentar nos próximos meses. Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que o plano do Governo Federal é manter a fila de entrada para o programa zerada nas próximas liberações.

Quem pode receber

Segundo o texto original do projeto, para ter direito ao Auxílio Brasil do Governo Federal é preciso primeiramente ter um perfil ativo no Cadúnico. Essa lista funciona como uma espécie de porta de entrada para o programa.

Mas essa não é a única exigência. Ainda de acordo com o texto original do projeto, o usuário precisa atentar para a questão da renda per capita. O limite máximo de entrada é de R$ 210 para todos os casos.

Pessoas em situação de extrema-pobreza têm direito ao Auxílio Brasil. Cidadãos que estão em condição de pobreza também podem ter esse direito, desde que morem com ao menos uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.