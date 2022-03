ArcelorMittal Brasil disponibiliza vagas emprego; vejo os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A ArcelorMittal Brasil, líder do mercado global de aço, disponibiliza a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS ESCOLARIDADE LOCALIDADE Estagiário de Engenharia Superior Santa Catarina Operador de Logística (PCD) Médio São Paulo Estagiário de Nível Superior Superior Guarulhos – SP Eletricista de Manutenção de Equipamentos Móveis Médio Bela Vista de Minas – MG Operador de Equipamentos de Mina Fundamental Bela Vista de Minas – MG Estagiário de Engenharia Elétrica Superior Itaúna – MG Estagiário Técnico em Logística ou Segurança do Trabalho Médio Juíz de Fora – MG Estagiário Técnico em Mecânica ou Eletromecânica Médio Martinho Campos – MG Estagiário de Segurança Patrimonial e do Trabalho Superior Piracicaba – SP Estagiário de Produção Superior Itaúna – MG Operador de Produção Médio Piracicaba – SP Estagiário de Engenharia de Produção Superior Sabará – MG Estagiário de Engenharia Mecânica ou Mecatrônica Superior Sabará – MG Estagiário de Inovação Superior Sabará – MG Estagiário de Engenharia Superior Itaúna – MG Estagiário – Nível Superior DP Superior Belo Horizonte -MG Estagiário – Ams Ga Redes e Telecom Superior Belo Horizonte – MG Estagiário – TI Ga Servers Superior Belo Horizonte – MG Estagiário de Almoxarifado Superior São Paulo Estagiário de Comunicação Superior Itaúna – MG Engenheiro de Manutenção Elétrica Superior Resende – RJ Estagiário Superior Sabará – MG Estagiário – Técnico em Segurança do Trabalho Médio Iracemápolis – SP Analista de Governança e Ciência de Dados Superior Belo Horizonte – MG Estagiário de Gerência de Administração e Inteligência Tributária Superior Belo Horizonte – MG Estagiário de TI – Gerência de Plataforma Superior Belo Horizonte – MG Arquiteto de Solução Salesforce Superior Belo Horizonte – MG Analista Funcional Sênior Sales Force Superior Belo Horizonte – MG Analista Funcional Sênior Desenvolvedor Sales Force Superior Belo Horizonte – MG Analista Funcional Junior Sales Force Superior Belo Horizonte – MG Estagiário de Engenharia Metalúrgica Superior Resende – RJ Estagiário – Técnico em Manutenção Médio Resende – RJ Analista de Segurança da Informação Sênior Superior Belo Horizonte – MG Estagiário Técnico Médio Rio de Janeiro Estagiário – Técnico em Mecânica Aciaria Médio Piracicaba – SP Estagiário Superior São Paulo Estagiário Superior Iracemápolis – SP Estagiário Superior Curitiba – PR Estagiário – Técnico de Manutenção Médio Resende – RJ Supervisor de Perfuração e Desmonte Superior Bela Vista de Minas – MG Estagiário de Controladoria Superior Belo Horizonte – MG Operador de Produção Médio São Paulo Eletricista de Manutenção Médio João Monlevade – MG Analista de Gestão Pessoal Júnior Superior Belo Horizonte – MG Estagiário – Técnico em Manutenção Mecânica Médio Guarulhos – SP Mecânico de Manutenção (PCD) Médio João Monlevade – MG Estagiário de Comunicação Interna Superior Belo Horizonte – MG Analista Funcional Júnior Superior Belo Horizonte – MG Estagiário de Manutenção Civil Superior Martinho Campos – MG Estagiário de Logística Superior Sabará – MG Estagiário de Recursos Humanos Superior Sabará – MG Engenheiro de Dados Superior Belo Horizonte – MG Analista Funcional SR – SAP MM Superior Belo Horizonte – MG Estagiário de Logística Superior Sabará – MG Analista de Meio Ambiente Júnior Superior João Monlevade – MG Engenheiro Aciaria Pleno Superior Piracicaba – SP Estagiário de Administração Superior Curitiba – PR Estagiário Técnico de Metalurgia Médio Juíz de Fora – MG

Sobre o ArcelorMittal Brasil

Trata-se de uma grande produtora de Aços Longos do Brasil, que atua também no segmento de mineração por meio de uma gestão ambiental com amparo em dez diretrizes de desenvolvimento sustentável do grupo. Busca melhorias contínuas, a partir de implantação de tecnologias e estratégias existentes, a fim de minimizar impactos de suas ações.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico via internet e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

