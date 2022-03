Arminda, personagem de Carolina Dallarosa, é enterrada viva em ‘Além da Ilusão’

Arminda (Caroline Dallarosa) passará por maus bocados em ‘Além da Ilusão’. Porém, é como diz um velho ditado popular: nem todos os males é ruim. É que a loirinha irá até a residência de Inácio (Ricky Tavares) e o teto da casa do rapaz caíra.

No entanto, em meio ao caos, ela se apaixonará pelo garçom. “Papai tem razão: sou uma desmiolada. Devia estar com um parafuso a menos para vir até aqui debaixo daquele toró! Ah, mas o garçom bonitinho chegou todo agoniado contando que o teto da casa podia desabar sobre a filhinha. Eu que tenho coração mole e sou uma manteiga derretida faço o quê? Deixo o teto desabar sobre a minha própria cabeça!”, gritará ela.

“Você me chamou de bonitinho?”, perguntará ele. “Não muda de assunto! Estou presa, enterrada viva e você de flerte?!”, dirá ela. As cenas devem ir ao ar no capítulo da próxima quarta-feira (16).