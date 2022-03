Arthur Aguiar come batata frita no ‘BBB 22’ e Maíra Cardi brinca: ‘Tive um AVC’; assista

Maíra Cardi segue polemizando enquanto o marido, Arthur Aguiar, está confinado no ‘BBB 22’. Nesta terça-feira (1º), a coach fitness utilizou suas redes sociais para dar um susto nos seguidores.

É que o emparedado da semana, Arthur, comeu uma porção generosa de batata frita e alguns hambúrgueres durante uma dinâmica do reality da TV Globo e a influenciadora digital escreveu que “sofreu um AVC” após ver as cenas do ator.