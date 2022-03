Arthur Aguiar desabafa sobre trajetória no BBB 22: ‘achei que sairia no primeiro paredão’

Após o cinema do líder do BBB 22 nesta segunda-feira (21), Arthur Aguiar gravou o podcast. Sozinho no segundo andar da casa o ator relembrou a trajetória no reality. Ele confessou que errou tanto no jogo quanto na vida pessoal, mas que está sempre em evolução.

“Dessas oito semanas antes da liderança, pelo menos umas sete foram intensas…Foram semanas duras. Ou eu quase fui para o paredão, ou eu fui para o paredão, mas sempre ali no jogo da discórdia, sempre ali sendo chamado para frente apontado por algum motivo”, relatou o músico.

O esposo de Maira Cardi agradeceu por ter voltado de quatro paredão e afirmou que não esperava ir tão longe no programa. “Eu confesso que entrei aqui e achei que no primeiro paredão eu fosse sair, mas eu consegui voltar”, declarou.

