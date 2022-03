Arthur Aguiar é acusado de gaslighting no Big Brother Brasil; saiba o que é

Foto: Reprodução / Globo

Arthur Aguiar vem sendo acusado de praticar gaslighting dentro do Big Brother Brasil. O termo foi utilizado pro internautas para descrever as atitudes do ator durante o Jogo da Discórdia, exibido na última segunda-feira (21).

A expressão que vem do filme ‘Gaslight’, em tradução para o português ‘À meia-luz’, de 1944 é utilizada para descrever uma forma de violência psicológica.

O filme que inspirou o termo conta a história de um marido que tenta fazer sua esposa acreditar que está ficando louca, manipulando pequenos detalhes no ambiente de casa. Quando ela começa a pontuar as mudanças, o companheiro trata como se tudo estivesse normal, fazendo com que ela desconfie de si mesma e duvide de sua própria sanidade.

Na psicologia e psiquiatria, o termo é aplicado justamente para falar sobre essas situações como a do filme. Algumas das frases mais utilizadas em casos de gaslighting é: “você está louca”, “você está distorcendo tudo”, “você não sabe o que está falando” e “não é exatamente isso que você está dizendo”.

No Big Brother Brasil, a atitude foi identificada por internautas em algumas intervenções feitas por Arthur durante a fala das meninas na dinâmica, sendo a mais afetada com a prática, Laís. “Perturbadoras as falas do Arthur. Gaslighting total. Manterrupting. Que gatilho horroroso”, escreveu a ex-BBB Ana Paula Renault.

A médica afirmou que o ex-Rebeldes tenta a diminuir em todos os embates. “Te acho arrogante por isso porque só você sabe falar, não erra nada. Comigo, você diz que não sei o que estou falando, que dou show, que sou rasa e me diminui”. Clima tenso entre os brothers Arthur e Laís no Jogo da Discórdia ???? #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/zD4ZYt5FrX — Multishow (@multishow) March 22, 2022

Esta não é a primeira vez que o ator é acusado de praticar gaslighting. Na época que Jade Picon estava no programa, a psicanalista Manuela Xavier fez um texto para falar sobre o assunto que foi repostado pelo perfil da influenciadora digital.

Maíra Cardi, esposa de Arthur, chegou a falar sobre acionar a Justiça por conta do texto. A postagem foi deletada do perfil de Jade após uma conversa da coach com Léo Picon, irmão da influenciadora.

