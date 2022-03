Arthur Aguiar faz promessa caso permaneça no ‘BBB 22’: ‘Sunguinha’

Enfrentando mais uma paredão, Arthur Aguiar fez uma promessa caso permaneça na casa do “BBB 22” por mais uma semana. Disputando a preferência do público com Jessilane e Jade Picon, o ator conversou com Douglas Silva sobre o compromisso.

“Falei: ‘Se eu ficar, quarta-feira na festa eu vou ficar na sunga’. A gente vai beber uma, irmão!”, disse o brother. “Vai mesmo?”, questionou DG.

“Umas. Se eu ficar, quarta-feira é sunguinha. Se for a festa do surfista, vou entrar de roupa, por que tem que entrar de roupa, e depois tirar. É sunguinha e pei”, brincou Arthur.

Arrependida?

Jade Picon amanheceu tensa nesta segunda-feira (7), data que antecede a próxima eliminação do “BBB 22”. Durante seu “raio-x”, a influenciadora falou sobre o medo de sair do jogo para Arthur Aguiar e pediu os esforços dos fãs para permanecer no reality show.

“Gente, estou no paredão, aconteceu o que todos aqui da casa esperavam […] Pra resolver essa minha questão com o Arthur seria resolvido no paredão quando um dos dois saíssem”, iniciou.

“Eu não quero de jeito de jeito nenhum que seja eu, já passo mal de verdade, então eu queria pedir pra vocês votarem […] Não acho que a minha jornada acaba por aqui, espero que não”, finalizou.

