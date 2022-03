Arthur Aguiar preocupa brothers do ‘BBB 22’ após choro: ‘Estou cansado’

Arthur Aguiar caiu no choro nesta terça-feira (15) enquanto conversava com Douglas Silva e Paulo André. O ator se emocionou ao falar que atingiu o seu limite e estaria mentalmente cansado dentro da competição do “BBB 22”.

“Estou cansado mentalmente”, disse. “Mas você tá pensando em mais alguma coisa?”, perguntou. “Não, é só que a gente trocou ideia ontem”, respondeu Arthur rapidamente.

O momento de reflexão chega após o embate com Laís no jogo da discórdia. “Tu tenta manipular de alguma forma. Aqui dentro, que a gente vê toda hora, e lá fora, com o público. Você vira e fala ‘ah, tô jogando sozinho aqui e com o público lá fora’”, disparou a médica para o ator.

“Aí ela voltou no Jogo da Discórdia e falou a mesma coisa, mano? Ela esquece que está sendo gravado? Qual é o problema dela, mano? Que loucura!”, desabafou o brother após o acontecido.

